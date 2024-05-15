انت الأن تتابع خبر ترحيل ومنع دخولهم نهائياً مرة اخرى.. الداخلية السعودية تصدر قرار بترحيل الأجانب من هذه الجنسية.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمراقبة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود في جميع مدن المملكة، مشيرة إلى أن عدد المخالفين المضبوطين بلغ 16105 شخصا.

من بينهم، تم تسجيل 9551 مخالفًا لنظام الإقامة، 3977 لأمن الحدود، و2577 لنظام العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 393 شخصًا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، بنسب تضمنت 36% من اليمن و52% من إثيوبيا، بينما شكلت الجنسيات الأخرى 12%. كما تم ضبط 37 شخصًا يحاولون الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية و23 متورطًا في جرائم كبرى.

وأضافت الداخلية أنه تم ضبط 23 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم. كما يُخضع حاليًا 22745 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 19857 رجلًا و2888 امرأة.

وشددت الوزارة على أن أي شخص يسهل دخول مخالفي الأنظمة أو يعاونهم بأى شكل، يعرض نفسه للمساءلة القانونية بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة والتشهير به.

وأكدت أن هذه الأفعال تعد جرائم كبيرة تستوجب التوقيف وتخل بالشرف والأمانة، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية، والأرقام 999 و996 في باقي المناطق.