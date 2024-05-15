انت الأن تتابع خبر "عشبة جهنمية من الله لعبادة"..تخفض مستويات السكر في الدم ودواء سحري لأمراض القلب وانسداد الشرايين تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استُخدمت عشبة مدمرة السكري منذ آلاف السنين حسب الطب الهندي الأيروفيدا لعلاج العديد من الأمراض وسنتعرف في هذه السطور على فوائد عشبة مدمرة السكر وطريقة استخدامها. فوائد عشبة الجيمنيما تم استخدام الجيمنيما منذ آلاف السنين كعلاج عشبي لمرض السكري، والذي كان المعروف لدى الأطباء الهنود باسم "بول العسل" بسبب ملاحظتهم أن بول المريض يجذب النمل بسبب طعمه الحلو. كما أن أغلب العلماء أطلقوا عليه عشبة مدمرة السكر لما لها من

فوائد عظيمة منها:

1- تقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر

عن طريق تقليل شهية تناول الأطعمة الحلوة يمكن أن تساعد عشبة مدمرة السكر الجيمنيما في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بفضل احتوائها على حمض الجمنازيوم الذي يساعد على كبت الشهية ويقلل من قدرة الشخص على تذوق الحلاوة، بفعل ارتباط حمض الجيمنيما بمستقبلات السكر المسؤولة عن التذوق في اللسان مما يمنعها من تذوق الطعم الحلو.

2- تساعد على خفض مستويات السكر

في الدم تشير الدراسات العلمية إلى أن تناول 200 -400 مجم من هذه العشبة يومياً يقلل من امتصاص الأمعاء لجلوكوز السكر، كما بينت الدراسات الأخرى إلى قدرتها على التحكم في مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 إلى جانب دورها في تقليل مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.

3- تزيد عشبة

مدمرة السكر إنتاج الإنسولين في الدم تحفز الجيمنيما سيلفستر إنتاج الإنسولين في البنكرياس مما يعزز تجديد الخلايا المنتجة للإنسولين، وهذا بدوره يخفض مستوى السكر بشكل كبير.

4- تحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية،

ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب تساعد مكونات عشبة مدمرة السكر في الحفاظ على الوزن الصحي من خلال ضبط مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر هذه العشبة أيضاً من مدرات البول المعتدلة وتساعد في احتباس الماء، وهذه طريقة أخرى يمكن أن تساعد بها الجيمنيما مدمرة السكر في إنقاص الوزن.

5- تقلل من التهابات

الجسم بسبب محتواها من التانين والصابونين تحتوي العشبة على مواد مضادة للالتهابات مثل التانين والصابونين، كما تحوي أوراق الجيمنيما على مواد منشطة للمناعة.

طريقة استخدام عشبة الجيمنيما

يمكن شرب مغلي عشبة مدمرة السكر أو مضغ أوراقها، وعادة ما يتم تناوله على شكل حبوب أو كبسولات لتسهيل التحكم في الجرعة المطلوبة في اليوم دون الحؤول إلى التسبب بأي آثار جانبية.

الشاي: تغلى الأوراق لمدة 5 دقائق،