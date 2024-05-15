"بدون الذهاب الي فني".. مكون جبار وسحري بمطبخك لتنظيف التكييف علي الناشف من الأتربة العالقة والغبار في ثواني رجعيه جديد بيلمع!!

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رياض - احمد صلاح - أصبح التكييف من الأجهزة المنزلية التي لا غني عنها في كل منزل، خاصة لأنه يعمل على تبريد الغرفة والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، إذ يعمل على تجديد هواء الغرفة والتخلص من الروائح الكريهة أيضا كما يمنحك هواء منعش وبارد في فصل الصيف، من المعروف أن التكييف لا يستخدم في فصل الشتاء مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والأتربة، لذا لا بد من تنظيفه جيدا قبل استعماله، منعا لحدوث المشكلات، لذا سنقدم لكم كيفية تنظيفه على الناشف بدون ماء.

بدون الذهاب الي فني.. مكون جبار بمطبخك لتنظيف التكييف علي الناشف من الأتربة العالقة والغبار في ثواني رجعيه جديد بيلمع

تنظيف التكييف على الناشف

حرصا على ذلك الحفاظ على التكييف وعمله بشكل جيد، لابد من التخلص من الأتربة والأوساخ والبقع الصعبة المتراكمة عليه، وللحصول على النتيجة المطلوبة سنحتاج فقط إلى بعض المكونات البسيطة التالية:

ربع كوب من الديتول.

ربع كوب من معطر الملابس.

كوب من كلوركس الألوان.

نصف كوب من صابون الأواني.

قطعة قماش قطنية نظيفة.

كيفية تنظيف التكييف على الناشف

للحصول على النظافة المطلوبة عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية لابد من إحضار إناء ونضع به المكونات البسيطة السابقة.

نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

بعد ذلك نقوم بغمس قطعة القماش في الخليط.

ثم نقوم بفتح باب التكييف الخاص ثم مسحه من الداخل والخارج.

نقوم بمسح الفلتر الخاص بالتكييف أيضاً بعد سحبه من مكانه بحرص.

نمرر عليه قطعة القماش أكثر من مرة حتى نتخلص تماما من الاتربة والشوائب.

نعيد الفلتر مكانه، ثم نمسح بقطعة قماش نظيفة جافة للتخلص من كافة الأتربة والتأكد من نظافته تماما.

طريقة أخرى لتنظيف التكييف بإستخدام الخل