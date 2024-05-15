المبعوث الأممي يزف خبر عاجل ومفاجئ الى جميع اليمنيين ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مواصلة مساعيه في إعادة تصدير النفط وفتح الطرقات وصرف المرتبات.

جاء لك خلال لقاء رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن روكسانا يلينا بازرجان أمس الثلاثاء في مدينة سيئون، بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري.

وأكدت روكسانا أن مكتب المبعوث يعمل على وقف إطلاق النار، والسعي لتصدير النفط وفتح الطرقات وصرف المرتبات وذلك تأسيسا لعملية سياسية شاملة تقود لسلام مستدام.

وأضافت أن الزيارة تأتي للقاء بالمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة وجهات النظر للدفع بعملية السلام في اليمن.

وناقش اللقاء الجهود المبذولة من قبل مكتب المبعوث خلال الفترة الماضية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب وتؤسس لسلام شامل وعادل ومستدام في البلاد.