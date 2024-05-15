انت الأن تتابع خبر مفاجأة كروية من العيار الثقيل .. الكشف اخيراً عن قيمة العرض السعودي الجديد لضم العالمي محمد صلاح.. رقم فلكي فاق التوقعات.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه نادي ليفربول الإنجليزي حاليًا تحديًا معقدًا بخصوص مستقبل اللاعب محمد صلاح، نظرًا لتلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية في دوري روشن السعودي

وفقًا لما نقله كيث وينيس، الرئيس السابق لناديي إيفرتون وأستون فيلا، لموقع "فوتبول إنسايدر"، فإن أندية دوري روشن السعودي قد عاودت مساعيها للتعاقد مع صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، حيث قدمت عرضًا جديدًا للتعاقد معه.

وقد أبدى وينيس قلقه بخصوص الديلما التي يواجهها ليفربول، وذلك بين حاجتهم إلى الاحتفاظ بصلاح ضمن تشكيلتهم، وبين العروض المالية الكبيرة التي قدمتها الأندية السعودية. وأضاف وينيس أن العرض الأخير من الدوري السعودي يصل إلى 70 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 30 مليون جنيه اعتمادًا على أداء صلاح، مما قد يرفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 100 مليون جنيه استرليني.

وينيس شدد على أن رحيل محمد صلاح قد يكون خطوة استراتيجية لليفربول لإعادة تنظيم فريقهم، خاصة بعد رحيل المدرب يورغن كلوب. وذكر أيضًا أن التعاقد مع صلاح يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة شعبية الدوري السعودي، نظرًا لشعبية صلاح الكبيرة في الشرق الأوسط، مما يعني زيادة في القيمة التسويقية والمشاهدات.

من المهم الإشارة إلى أن صلاح كان قد تلقى في الموسم السابق عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من نفس الدوري، لكن ليفربول قرر التمسك بنجمه. ومع ذلك، نظرًا لتراجع أدائه هذا الموسم والانتقادات التي واجهها، قد تزداد فرصة رحيله خلال الصيف الحالي.