قبل تنفيذ القصاص على قاتل ابنة بلحظات ..مواطن سعودي يشعل المملكة بما قام به اليوم الثلاثاء (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - عفا المواطن حنش محمد مرعي الحربي؛ عن قاتلة ابنه لوجه الله تعالى، قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظاتٍ، اليوم الثلاثاء.

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وكانت القضية التي تنازل فيها المواطن "الحربي"، قد حدثت قبل ست سنوات، وعُرفت بقضية "طفل خميس حرب".

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الطفل مقتول حرقا بالنار بالقرب من منزل أسرته،في مركز خميس حرب بالقنفذة، وذلك بعد يومين من اختفائه.

وألقت الشرطة القبض على المتهمة وتبين إنها إحدى قريبات الطفل واعترفت بالجريمة.