انت الأن تتابع خبر توضيح هام من وزارة الموارد البشرية.. الجميع يتساءل هل توجد مكرمة ملكية لعيد الاضحى 1000 ريال على الراتب لـ1445؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا توجد أي مكرمة ملكية بمبلغ 1000 ريال سعودي مخصصة لعيد الأضحى لهذا العام، بخلاف ما تردد من شائعات. وأضافت الوزارة أن المكرمة الملكية تصرف فقط خلال شهر رمضان المبارك ويخص بها المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضمن دورة محددة تلتزم بشروط الاستحقاق الدقيقة.

وبيّنت الوزارة أن الشروط المطلوبة للتأهل للحصول على المكرمة تشمل الجنسية السعودية، والإقامة الدائمة داخل المملكة، وعدم تملك عقارات أو أصول ذات قيمة مالية كبيرة، وألا يزيد الدخل الشهري للمواطن السعودي المستفيد عن 3 آلاف ريال سعودي.

وأشارت إلى أن هذه المعايير تنطبق أيضاً على التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن المكرمة تُصرف لمستفيديه سنوياً في رمضان فقط.

كما صرحت الوزارة بأنها لم تتلق أي قرارات أو إشعارات بخصوص أي تغيير في سياسة الصرف للمكرمات الملكية المرتبطة بعيد الأضحى، مؤكدة أن أي مستجدات سوف تُعلن عبر القنوات الرسمية للوزارة. وفي ضوء هذه التصريحات، يتضح أن الأخبار المتداولة عن المكرمة الملكية لعيد الأضحى هي بالفعل مضللة ولا أساس لها من الصحة.

هذه الأحداث تؤكد الحاجة المستمرة للتحقق من المعلومات والأخبار قبل تداولها لتجنب البلبلة والإشاعات الكاذبة خاصة في أوقات الاحتفالات والمناسبات الدينية.