انت الأن تتابع خبر رقم فلكي صادم.. لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة اللواء فايز الدويري الخيالية والمفاجأة الكبرى في ديانته الحقيقية التي أخفاها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتسب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري شهرة واسعة على منصات السوشيال ميديا ومحركات البحث العالمية بعد ظهوره في قناة الجزيرة القطرية

. بالإضافة إلى ذلك، يُعد الدويري محللاً بارعًا في البرامج التلفزيونية التي تناولت قضايا نزاعات الشرق الأوسط، حيث تُقدر ثروته بنصف مليون دولار أمريكي وفقًا لتقارير إعلامية.

ولد فايز الدويري في 3 مارس 1952 في بلدة كتم بمحافظة إربد بالأردن، في أسرة مكونة من سبعة أفراد. وقد نشأ في بيئة زراعية وتربية الماشية، وبدأ تعليمه في مدرسة البلدة حتى الصف السادس الابتدائي. توفيت والدته بالسرطان عندما كان في الصف الخامس الابتدائي، الأمر الذي زاد من تصميمه على تحقيق النجاح.

تابع الدويري تعليمه الثانوي في الحصن، ثم تم قبوله بالكلية العسكرية في أكتوبر 1970 بعد التحاقه بالجامعة الأردنية في تخصص المحاسبة. تخرج من الكلية العسكرية عام 1973 برتبة ملازم ثان، وخدم في سلاح الهندسة الملكي وشارك في مهام نزع الألغام والتحصينات في اليمن.

عقب عودته، درس الدويري إدارة الأعمال في جامعة اليرموك، وأكمل تعليمه في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية. كما عمل مدرسا في كلية القيادة والأركان وتولى مهام عدة قيادية قبل أن يتقاعد برتبة لواء.

بعد التقاعد، عاد الدويري للجامعة الأردنية ليحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية، مساهمًا بقوة في النقاشات الأكاديمية والاستراتيجية حول الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. تعتبر قصة حياته ملهمة في دوائر الأمن والاستراتيجية، حيث تركز على الإرادة والتصميم على تحقيق النجاح رغم الصعوبات الشخصية والمهنية.