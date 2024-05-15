انت الأن تتابع خبر فاكهه الغلابة .. معجزة مهملة تزرع في مصر تقوي العظام وتمنع ارتفاع الضغط وتنظف الكبد من السموم وتقوي الذاكرة وتجعلها فولاذية.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصر عن تحقيقها المركز الأول عالميًا في إنتاج الفراولة والثاني في تصديرها بشكل مجمد بمعدل يقارب 110 آلاف طن سنويًا إلى مختلف الأسواق العالمية

. وأشار استشاري التغذية العلاجية حازم علي إلى فوائد تناول الفراولة على الصحة الجسدية، مؤكدًا أنها مصدر غني بفيتامين C والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

وتؤدي الفراولة دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن دورها في تقوية صحة الكبد وتحسين وظائفه. كما أنها تعد مفيدة لصحة الجهاز الهضمي والعيون والبشرة بفضل احتوائها على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

كما تساهم الفراولة في تعزيز نمو العظام عند الأطفال بسبب احتوائها على الكالسيوم وتقوية جهاز المناعة بفضل فيتامين C. بالإضافة إلى أن تناول الفراولة يمكن أن يعزز من صحة الدماغ ويحسن المزاج، مما يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب.

تمكنت مصر من تحقيق هذه الإنجازات في قطاع الزراعة بفضل استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة وتعزيز قدرات البحث العلمي في هذا المجال، مما ساهم في تعزيز مكانتها العالمية وفتح أسواق جديدة لصادراتها الزراعية