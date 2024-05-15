انت الأن تتابع خبر تذبذبات مالية في السوق السوداء.. آخر أسعار الريال السعودي مقابل الجنية المصري لتعاملات اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الريال السعودي في مصر تقلبات خلال الفترة الحالية، حيث يُلاحظ انخفاض في قيمته بالسوق السوداء مع استقرار في البنوك المصرية وفقاً لأحدث التقارير المالية. توقعت مصادر في NNI مصر أن يرتفع سعر الريال مع اقتراب موسم الحج، مما يؤدي إلى زيادة الطلب من قبل المصريين لتغطية نفقاتهم أثناء السفر إلى المملكة العربية السعودية.

في بنوك مصر المختلفة،

يتباين سعر الريال السعودي، حيث يُسجل في البنك المركزي المصري 12.565 جنيه للشراء و12.529 جنيه للبيع.

تظهر البيانات التالية تفاوت الأسعار بين عدة بنوك:

- المصرف العربي الدولي: يسجل 12.558 جنيه للشراء و12.532 جنيه للبيع.

- بنك الاستثمار العربي يظهر سعر شراء يبلغ 12.564 جنيه وسعر بيع 12.51 جنيه.

- الشركة المصرفية (سايب) والبنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس يعرضون أسعار متقاربة.

- تنوع الأسعار يستمر مع بنوك مثل الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة كذلك.

في الجانب الآخر،