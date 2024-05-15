انت الأن تتابع خبر 112 مقيم مطلوبين قانونيا: بيان عاجل من مكافحة الهجرة السعودية تطلب القبض عليهم بأي وسيلة!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا عاجلاً تعلن فيه عن طلب القبض على 112 مقيمًا، موضحة أن هناك مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليهم، بالإضافة إلى مكافأة أخرى تقدمها المملكة العربية السعودية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أكثر من 112 شخصًا كانوا يحاولون الفرار ومغادرة الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة يوم أمس.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا ضبط 9 أشخاص آخرين تورطوا في دعم وإيواء وتوظيف مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر على هذه التصرفات داخل المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن الحملات الميدانية المشتركة بين وزارات الداخلية والخارجية مع رجال الأمن السعودي قد أسفرت عن ضبط 23040 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال الأسبوع الماضي فقط.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على النظام العام. تظهر هذه الإجراءات حزم السلطات السعودية في التعامل مع المخالفات، سعيًا لتحقيق الاستقرار والأمان داخل الدولة.