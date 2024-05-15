انت الأن تتابع خبر معجزة من الباري رحمة وشفاء.. عشبة منسية تنظف الكبد والمرارة من السموم وتضبط الكولسترول وتقضي على الزكام السعال في دقائق وتنهى الروماتيزم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يكتسب الخس البري، المعروف أيضًا باسم الخس المر وخس الأفيون، شهرة في مجال الطب البديل نظرًا لفوائده الصحية المتعددة

. هذا النبات،