منظمة الهجرة الدولية تكشف مفاجأة بشان زيادة عدد المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية وبنسبة غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - سجل شهر أبريل الماضي زيادة في عدد المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية وبنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق له.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في أحدث تقرير لها بشأن مراقبة تدفق اليمنيين العائدين، إنها سجلت عودة 5,046 مغترب من السعودية في مارس 2024. وأضاف التقرير أن عدد المغتربين العائدين في أبريل الماضي يمثلون زيادة بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق له (مارس) الذي عاد فيه 4,226 مغترباً.

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وتشير الإحصائيات الواردة في التقرير، إلى أن كل المغتربين العائدين الشهر الماضي، عادوا عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وتوزعوا على 17 محافظة يمنية مختلفة، تصدرتها أمانة العاصمة بـ580 مغترب، تليها الحديدة (507)، ثم تعز (430)، والمحويت (419)، وصعدة (370)، وحجة (358)، وإب (284)، وعمران (237)، فيما كانت أقل نسبة في محافظات البيضاء (60)، الضالع (51)، والجوف (37).

وكشفت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، أن غالبية اليمنيين العائدين وبعدد 4,769 مغترب أو ما نسبته 95% من إجمالي العائدين في مارس الماضي، لا يملكون وثائق سفر وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية، فيما كان البقية (277 مغترباً)، وبنسبة 5% يمتلكون وثائق سفر وعادوا بطريقة نظامية من المملكة.