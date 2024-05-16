انت الأن تتابع خبر فضيحة تُفجّر غضب الكويتيين: أمير من الأسرة الحاكمة يُضبط وهو يتاجر بالمخدرات!... وأمير البلاد يحكم عليه بنفسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكويت - 14 مايو 2024: هزّت فضيحة مدوية أرجاء الكويت اليوم، بعد إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شخص من "الأسرة الحاكمة" يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله.

مفاجأة صادمة:

أثارت هذه الفضيحة صدمة واسعة في المجتمع الكويتي، حيث لم يتوقع أحد أن يُقدم أحد أفراد الأسرة الحاكمة على مثل هذا الفعل المشين.

تفاصيل العملية:

أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنّه تمّ القبض على الأمير، بالإضافة إلى 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية، خلال عملية مداهمة لمنزله.

كمية ضخمة من المخدرات:

وعثرت قوات الأمن على كمية هائلة من المخدرات في منزل الأمير، شملت 270 شتلة ماريجوانا، و 5,130 كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام، و 4150 حبة كبتاجون، و 620 سيجارة من الماريجوانا، و 50 جرام من مادة الحشيش المخدرة، و 21 جرام كوكايين، و 6 علب زيت الماريجوانا، و 27 جرام من الفطر المخدر، و 2 سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا، و 3 قطع من حلويات الماريجوانا، و 10 زجاجات خمر.

ردة فعل حاسمة من الداخلية: