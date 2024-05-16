انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة ورياح عاتية: المملكة على موعد مع عاصفة قوية تضرب هذه المناطق وعلى أهلها توخي الحذر الشديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تحذيرًا من أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق متفرقة من المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2024، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 20 مايو 2024.

أهم النقاط:

تشمل المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية: الطائف، العاصمة المقدسة، الرياض، ميسان، عُدم، العارضيات، الدَّرْمَة، الخرج، هَوْتَة، بني تميم، شقراء، والزُّلْفِي.

من المتوقع أن تبدأ الأمطار يوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت.

قد تكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة الشدة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة وسيول.

من المتوقع أيضًا هبوب رياح قوية مصحوبة بالغبار والأتربة.

نصائح السلامة: