انت الأن تتابع خبر عاجل.. قرار صادم بحق النائب الكويتي المقبوض عليه أنور الفكر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء قراراً بضبط وإحضار النائب الكويتي السابق أنور الفكر.
وأوضحت النيابة،
- وفقاً لما نُشر على حساب المجلس في منصة إكس، أن هذا القرار جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها الفكر في إحدى الندوات الانتخابية، والتي تضمنت التدخل في صلاحيات الأمير. وأشار حساب المجلس إلى أن أنور الفكر متواري عن الأنظار منذ صدور أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه بناءً على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية.
من جهة أخرى،
- كان النائب الكويتي أنور الفكر قد توعد المزورين ومزدوجي الجنسية في الكويت بتعليقهم من أرجلهم في ساحة الصفاة، مما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى تحرك النيابة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.
- هذا القرار يأتي في سياق جهود الحكومة الكويتية للحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي تجاوزات قانونية أو تعديات على صلاحيات الأمير، وهو ما يؤكد التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.