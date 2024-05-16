انت الأن تتابع خبر عاجل.. قرار صادم بحق النائب الكويتي المقبوض عليه أنور الفكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء قراراً بضبط وإحضار النائب الكويتي السابق أنور الفكر.

وأوضحت النيابة،

وفقاً لما نُشر على حساب المجلس في منصة إكس، أن هذا القرار جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها الفكر في إحدى الندوات الانتخابية، والتي تضمنت التدخل في صلاحيات الأمير. وأشار حساب المجلس إلى أن أنور الفكر متواري عن الأنظار منذ صدور أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه بناءً على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية.

من جهة أخرى،