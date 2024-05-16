انت الأن تتابع خبر سقوط مدوي للارض.. الريال السعودي يهدد البنوك بسعر الصرف مقابل الجنيه في السوق السوداء وتعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض الجنيه المصري لتذبذبات القيمة أمام العملات الأجنبية، بينما يبدأ الريال السعودي بتعزيز مكانته ويرتفع مرة أخرى في السوق الموازية، على الرغم من ثبوت سعره في البنوك المصرية. هذه التحولات سُجلت خلال الفترة الماضية وخاصة في تعاملات يوم الخميس الموافق 16مايو 2024.

في السوق الرسمية،

تباينت أسعار الريال في البنوك المحلية. البنك المركزي المصري قدر سعر البيع بحوالي 8.26 جنيه للريال، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه. البنك الأهلي وبنك مصر عرضا سعر البيع بنحو 8.24 جنيه، والشراء بحوالي 8.20 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى بنك كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي، ذكروا أن سعر البيع يراوح ما بين 8.24 و8.25 جنيه، بينما الشراء يتراوح بين 8.17 و8.24 جنيه.

في المقابل، الريال السعودي شهد ارتفاعا في السوق السوداء، حيث تم تداوله بمتوسط سعر بيع يصل إلى 17.48 جنيه مصري. هذه الزيادة تكشف عن تحديات ملحة تواجهها السوق المصرية في أسواق الصرف.

أما عالمياً،