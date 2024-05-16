انت الأن تتابع خبر اكتشاف أدهش قنبلة نباتية بفاعلية مدهشة لمكافحة السكر التراكمي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات حديثة، أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، عن اكتشاف مثير في عالم الطب يتعلق بنبات الحنظل الطبيعي والمعروف أيضاً باسم "كمثرى البلسم". وقد ظهرت النتائج الملفتة في مجلة "الكيمياء والأحياء"، حيث أوضح الدكتور مون جيا تان وفريقه العلمي الدولي أن هذا النبات يمكن أن يلعب دوراً هاماً في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله آمالا جديدة لمرضى السكري.

لفتت الدراسة الأنظار إلى أن مركبات تم استخلاصها من الحنظل، يشار إليها بـ "كوكوربيتان تريتوربينويدس"، قد أظهرت تأثيرات إيجابية على مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي للدهون في تجارب أنسجة بشرية وفئران. تُظهر المركبات المذكورة تأثيرات مشابهة لتأثير الإنسولين، حيث تحفز مستقبلات جلوت 4 التي تسهم في استقلاب الجلوكوز بكفاءة أكبر.

أكد الباحثون على الحاجة الملحة لتطوير بدائل للعلاجات الحالية للسكري التي غالباً ما تكون محدودة الفعالية ولها آثار جانبية. وقد أشارت النتائج إلى أن الحنظل يحتوي على ما يصل إلى 70 نوعاً من المركبات النشطة التي قد تكون مفيدة في التصدي لمقاومة الإنسولين ومشاكل البدانة.

يُزيد هذا الاكتشاف من الآفاق المستقبلية لأبحاث الأمراض المزمنة ويسلط الضوء على أهمية النباتات المهملة في تطوير علاجات طبية جديدة، مما يمكن أن يساهم في تحسين نوعية حياة الملايين الذين يعانون من داء السكري والبدانة حول العالم.