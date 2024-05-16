هآم : مسؤول في السفارة اليمنية بالقاهرة يحذر الجاليه اليمنيه من أمرين خطيرين

الرياض - محمد الاطلسي - أطلق المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، تحذيرًا مهمًا لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في مصر والمترددين من أمرين خطيرين.

وقال المخلافي في حوار قصير أجرته معه مقدمة برنامج يمنيون في مصر وئام منصر، إنه "هناك الكثير من المخلفات للمقيمين والمترددين اليمنيين في مصر وللأسف الشديد".

وأكد المخلافي أنهم "في السفارة اليمنية شددوا على كافة أبناء الجالية المقيمين والمترددين بالالتزام بنظام وقوانين البلد على سبيل المثال عدم إدخال القات والاتجار بالعملة".

وأشار المخلافي إلى أن "القات يُعد نوع من أنواع المخدرات وعقوبته بمثابة عقوبة تهريب المخدرات، بينما عقوبة الإتجار بالعملة الترحيل مباشرةً من البلد".

ودعا المخلافي جميع اليمنيين إلى التجنب من كل مايعرضهم للخطر في البلدان التي يتوجهون إليها ومن ضمنها جمهورية مصر.