انت الأن تتابع خبر عاجل: سلطنة عمان تُحدث ضجة كبيرة في دول الخليج بقرارها الجريء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة "بولي ميتال" الروسية، الرائدة في مجال استخراج المعادن الثمينة، أن "معادن الدولية للاستثمار"، وهي شركة تابعة لصندوق Mercury Investments International المملوك لحكومة سلطنة عمان، قد اشترت حصة بنسبة 23.9% من أسهمها. وفي البيان الصادر عن الشركة، أكدت "بولي ميتال" أن الحصة المشتراه والتي يملكها Powerboom Investments بلغت 113,201,189 سهما، جعلت الشركة العمانية أكبر مستثمر فيها.

وجاء في البيان

أن الصفقة تقدر بمبلغ 554 مليون دولار استناداً إلى أحدث سعر للسهم في بورصة أستانا الكازاخستانية، رغم عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة بشكل رسمي.

"معادن الدولية للاستثمار"

التي تقود تحالفا من المستثمرين العمانيين، تركز في استثماراتها على استخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.

وتعتبر "بولي ميتال"