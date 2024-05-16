انت الأن تتابع خبر المطيري يُفجر حربًا في حلبة المصارعة! عقاله يُهزم خصمه ويُشعل نار الجدل!...اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبدالرحمن المطيري يثير الجدل في ظهوره الأخير مع مصارع: خلاف حاد وضرب بالعقال!

أثار مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري الجدل الواسع في ظهوره الأخير مع مصارع،

حيث ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وهو يشارك في نزال مصارعة.

وبحسب ما أظهره الفيديو، فقد دخل المطيري إلى حلبة المصارعة وهو يرتدي العقال،

وتواجه مع المصارع في نزال حاد، بدا واضحًا من خلاله وجود خلاف بينهما.

وخلال النزال، أخذ المطيري يتحدث بحدة مع المصارع،