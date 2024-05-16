انت الأن تتابع خبر استفيد في اسرع وقت من عروض هايبر ماركت لولو السعودية: تخفيضات مميزة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لجميع سكان المملكة العربية السعودية، بدأت عروض هايبر ماركت لولو المنتظرة من يوم 9 مايو وستستمر حتى 21 مايو 2024. هذه الفترة تشهد تخفيضات كبيرة تصل إلى نصف السعر على مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بما في ذلك الجوالات والسماعات والأجهزة المنزلية.

أبرز العروض المتاحة في هايبر ماركت لولو

نوكيا سي ٢٢ ١٢٨ جيجابايت: متوفر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال سعودي.

سامسونج ايه ١٥ ٢٥٦ جيجابايت تخزين: متوفر بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي.

إل جي شاشة ذكية فائقة الوضوح ٥٥ بوصة: متوفرة بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي.

تخفيضات خاصة على الهواتف والأجهزة الكهربائية

سامسونج اس ٢٣ اف اي ٢٥٦ جيجابايت: توفر مع شبكة الجيل الخامس بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 2649 ريال سعودي.

ابل ماك بوك برو ام ٢، ٥١٢ جيجابايت: متوفر بسعر 5399 ريال سعودي بدلاً من 6949 ريال سعودي.

تابلت أكسيد ١٠.١ إنش، ٣٢ جيجابايت: متوفر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي.

تعتبر العروض المقدمة