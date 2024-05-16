انت الأن تتابع خبر فرص عمل برواتب عالية بالسعودية .. الإعلان عن وظائف شاغرة في شركة باسونز بالرياض بهذه الشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة باسونز واحدة من الشركات الرائدة بالرياض التي تقدم وظائف شاغرة و فرص عمل ذات راتب مجزي للجميع، حيث تقوم بمنح رواتب تصل إلى 15 ألف ريال سعودي بجميع التخصصات والمجالات، لذلك يوجد العديد من الأشخاص ممن يرغبون في الحصول على فرصة العمل بتلك الشركة لما تقدمه من مميزات خلال فترة التعاقد معهم، ومن أهم مميزاتها أنها توفر التقديم على طلب العمل إلكترونيًا، لذلك نوضح لكم خلال الفقرات التالية خطوات وشروط التقديم على الوظائف بالشركة.

التقديم على وظائف شاغرة في شركة باسونز بالرياض

توفر شركة باسونز لكل من يرغب في الحصول على وظيفة في مختلف تخصصاتها ومجالاتها إمكانية التقديم عبر موقعها الإلكتروني، فيما يلي نوضح لكم كيفية التقديم:

الولوج مباشرةً إلى موقع باسونز الإلكتروني .

. تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

النقر على أيقونة "apply".

إدراج بيانات التسجيل المطلوبة منك بشكل صحيح.

إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بك.

الضغط على أيقونة "تقديم".

شروط العمل في شركة باسونز

قامت شركة باسونز بتحديد عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين على وظائف شاغرة بها، تأتي تلك الشروط على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون له خبرة في التخصص الذي يرغب بالعمل به.

شرط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في مجال العمل.

الإقامة في مدينة الرياض.

إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.

الموافقة على شروط الشركة الخاصة.

أبرز الوظائف في شركة باسونز

شركة باسونز من أفضل الشركات بمدينة الرياض التي تمنح وظائف وفرص عمل لا تتكرر بمرتبات مجزية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي شهريًا بمختلف التخصصات في مجال الشركة، أهم الوظائف التي تتواجد بالشركة ويتم البحث عن موظفين لها نوضحها لكم فيما أدناه:

محلل البيانات المالية.

مهندس مراقب تكاليف.

مهندس أصحاب المصلحة.

مدير مشروع أول.

كم رواتب شركة بارسونز؟

تبدا رواتب الشركة من SAR 14,361 وتزيد مع زيادة الدرجة الوظيفية.

اقل راتب بارامكو كم؟

أقل راتب في شركة أرامكو السعودية 1000 ريال سعودي.

كم مدة التدريب بارامكو؟