انت الأن تتابع خبر عاجل .. قرار مفاجئ من المرور السعودي بإيقاف رخصة القيادة للمقيمين الذين لم يقوموا بهذا الإجراء الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودي عادةً ما تتواصل مع المواطنين والمقيمين على أراضيها من خلال الحسابات الرسمية لها على منصة اكس وفيس بوك، وخلال الفترة الأخيرة تسائل الكثير من الوافدين إلى المملكة حول إمكانية استخدام رخصة القيادة الدولية في السعودية، لذا تم الحرص على توضيح الأمر من قبل المرور السعودي، مشير إلى ضرورة توافر شرط ضروري من أجل استخدامها وفقا للقانون.

رخصة القيادة الدولية

الإدارة العامة للمرور أشارت إلى إمكانية السماح للزائر بالقيادة في السعودية عبر الاستعانة بالرخصة الدولية أو الأجنبية، على أن يكون صلاحيتها لا تزال سارية ولمدة سنة من دخول السعودية، أما بشأن الموقوف الخدمات من إصدار رخصة قيادة فقد أوضحت أن من الضروري إلا يتضمن السجل الخاص بصاحب طلب استخراج الرخصة على أي قيود تعيقه حول ذلك.

خطوات تجديد رخصة القيادة

تجديد رخصة القيادة يمكن الحصول على الخدمة أون لاين عبر أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال في البداية إلى رابط بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. تحديد قسم (خدماتي) ثم الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية وتحديد خدمات المرور.

من الخدمات الظاهرة يتم تحديد تجديد رخصة القيادة ثم النقر فوق اختبار الرخصة.

تحديد نوع الرخصة وعدد السنوات المطلوب.

انقر فوق التالي ومتابعة الخطوات لحين الانتهاء تمامًا من التجديد على نحو صحيح.

استلام رخصة القيادة بعد التجديد

استلام رخصة القيادة بعد التجديد تم توفير تلك الخدمة إلكترونيًا وذلك بموجب تطبيق ما يلي من خطوات:

الذهاب إلى رابط منصة أبشر .

تحديد إيصال رخصة السير أو اختيار رخصة القيادة.

اختيار العنوان وسيتم إيصالها.

من الضروري تجديد الرخصة بالفعل وتوافر عنوان وطني سبق تسجيله في منصة أبشر ليتم استلام الرخصة من خلالها، كما يمكن الحصول عليها من خلال البريد السعودي.

هل رخصة القيادة المصرية صالحه في السعودية؟

يسمح للشخص للزائر القيادة عبر الاستعانة بالرخصة الدولية أو الأجنبية، على أن تكون سارية المفعول ولمدة تبلغ عام واحد من يوم دول السعودية أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

هل يحق للزائر قيادة السيارة في السعودية؟

نعم، ولكن مع توفير رخصة قيادة دولية سارية المفعول كحد أدنى عام كامل.

كم تكلفة استخراج رخصة قيادة في السعودية؟