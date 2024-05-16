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رياض - احمد صلاح - ثورة إدارية عارمة! الملك سلمان يُصدر أوامر ملكية تُطيح بـ 4 مسؤولين وتُعيّن 9 جددًا في مناصب قيادية!
الملك سلمان يصدر قرارا بتعيين التالية أسماؤهم في مناصب عليا
الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن:
- يُعيّن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
- يُكلف بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري:
- يُعفى من منصب نائب وزير الحرس الوطني.
- يُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز:
- تُعفى من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.
- تُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم:
- يُعيّن أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
مازن بن تركي بن عبدالله السديري:
- يُعيّن مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
سامي بن عبدالله مقيم:
- يُعيّن نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي:
- يُعيّن رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف:
- يُعيّن نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.
عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم:
- يُعيّن مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
عبدالله بن علي الأحمري:
- يُعيّن مساعدا لوزير الصناعة للتخطيط بالمرتبة الممتازة.
أنس الصليع:
- يُعيّن مساعدا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.