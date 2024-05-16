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ثورة إدارية عارمة! الملك سلمان يُصدر أوامر ملكية تُطيح بـ 4 مسؤولين وتُعيّن 9 جددًا في مناصب قيادية!

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رياض - احمد صلاح - ثورة إدارية عارمة! الملك سلمان يُصدر أوامر ملكية تُطيح بـ 4 مسؤولين وتُعيّن 9 جددًا في مناصب قيادية!

الملك سلمان يصدر قرارا بتعيين التالية أسماؤهم في مناصب عليا

الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن:

  • يُعيّن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
  • يُكلف بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري:

  • يُعفى من منصب نائب وزير الحرس الوطني.
  • يُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز:

  • تُعفى من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.
  • تُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم:

  • يُعيّن أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

مازن بن تركي بن عبدالله السديري:

  • يُعيّن مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

سامي بن عبدالله مقيم:

  • يُعيّن نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي:

  • يُعيّن رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف:

  • يُعيّن نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم:

  • يُعيّن مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

عبدالله بن علي الأحمري:

  • يُعيّن مساعدا لوزير الصناعة للتخطيط بالمرتبة الممتازة.

أنس الصليع:

  • يُعيّن مساعدا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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