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رياض - احمد صلاح - ثورة إدارية عارمة! الملك سلمان يُصدر أوامر ملكية تُطيح بـ 4 مسؤولين وتُعيّن 9 جددًا في مناصب قيادية!

الملك سلمان يصدر قرارا بتعيين التالية أسماؤهم في مناصب عليا

الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن:

يُعيّن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

يُكلف بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري:

يُعفى من منصب نائب وزير الحرس الوطني.

يُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز:

تُعفى من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.

تُعيّن مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم:

يُعيّن أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

مازن بن تركي بن عبدالله السديري:

يُعيّن مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

سامي بن عبدالله مقيم:

يُعيّن نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي:

يُعيّن رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف:

يُعيّن نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم:

يُعيّن مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

عبدالله بن علي الأحمري:

يُعيّن مساعدا لوزير الصناعة للتخطيط بالمرتبة الممتازة.

أنس الصليع: