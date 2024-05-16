انت الأن تتابع خبر اطاحة زعيم عربي .. الفلكية ليلى عبد اللطيف تكشف وهي متوترة ماسيحدث لدولة عربية مجاورة لفلسطين.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر ليلى عبد اللطيف، العرافة اللبنانية المعروفة، من مخططات خبيثة تستهدف زعزعة استقرار الأردن، من خلال تحركات مشبوهة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في البلاد.

وصرحت ليلى عبد اللطيف بأن هذه المحاولات تأتي بدعم من دولة مارقة تسعى لزرع الفوضى والتوتر داخل الأردن، مما يمكنها من تحقيق نفوذ أكبر داخل البلاد.

أضافت ليلى عبد اللطيف أن الأردن سيكون قادرًا على إفشال هذه المخططات، حيث ستتمكن قوات الأمن الأردنية من إحباط أي محاولات للتخريب أو الاعتداء على الممتلكات سواء العامة أو الخاصة، خاصة في العاصمة عمان.

وللتأكيد، تتوقع العرافة أن تشهد المملكة الأردنية أحداثًا متسارعة على الحدود، وتشير إلى أن الجيش الأردني سيتصدى بقوة لهذه الأحداث، معززًا بذلك من أمن الحدود الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مما يؤكد على الحاجة إلى اليقظة والاستعداد من جانب الأردن لمواجهة أي تهديدات محتملة.