انت الأن تتابع خبر فرص ذهبية ورواتب مغرية غير مسبوقة.. هاجر ولا تردد وحتي وان كنت غير متعلم لهذه الدولة !والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تولي بعض الدول اهتمامًا كبيرًا بمهنة النظافة، حيث تقدم رواتب مجزية ومميزات عديدة للعاملين في هذا المجال. إضافة إلى ذلك،
تجري هذه الدول تعديلات
- على المسميات الوظيفية لهؤلاء العاملين، مطلقةً عليهم لقب "صديق البيئة"، في خطوة تعكس الاعتراف بأهمية دورهم في المحافظة على البيئة.
وفي تفاصيل الرواتب،
- ذكرت التقارير أن رواتب عمال النظافة قد تكون منخفضة في بعض الأماكن، ولكن هناك دول تتقاضى فيها هذه الفئة من العمال رواتب عالية. على سبيل المثال، في سويسرا، يبلغ راتب عامل النظافة حوالي 4050 دولارًا أمريكيًا شهريًا (ما يعادل 15 ألف ريال سعودي)، بينما في كندا، يحصل عامل النظافة على ما يقارب 2500 دولار أمريكي شهريًا (أو 9375 ريال سعودي).
- تسلط هذه البيانات الضوء على التفاوت الكبير في رواتب عمال النظافة في مختلف دول العالم، مما يعكس الاختلاف في تقدير هذه المهنة والتقدير المادي للجهود التي يبذلها العاملون في هذا القطاع.