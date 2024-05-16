انت الأن تتابع خبر رسوم مكلفة لا يمكن تحملها.. الداخلية السعودية رفعت رسوم تجديد الإقامة للعاملين من جنسية محددة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعلن المصادر الرسمية عدم وجود تأكيدات حول الأخبار المتداولة بشأن رفع رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن في السعودية.

وقد ذكرت وزارة الداخلية السعودية والمديرية

العامة للجوازات أن تلك الأنباء غير موثقة حتى اللقترة الراهنة، مما يشير إلى أن الشائعات المنتشرة قد تكون غير دقيقة.

وفي سياق متصل،

حددت وزارة الداخلية رسوم تجديد الإقامة للوافدين العاملين في مختلف القطاعات والظروف. فعلى سبيل المثال، يُطلب من العاملين في الشركات الخاصة دفع 650 ريال سعودي، بينما يجب على المرافقين سداد 2000 ريال سعودي. أما العمالة المنزلية فتبلغ رسوم تجديد إقامتهم 600 ريال.

كما أوضحت الوزارة الفئات المعفاة من الرسوم، والتي تضم الحاصلين على منح دراسية، الفتيات دون سن 18، الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء المواطن السعودي من أب أجنبي، وزوجات المواطنين السعوديين من أصول أجنبية.

لإجراء عملية التجديد،