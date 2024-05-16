انت الأن تتابع خبر حقيقة صرف مكرمة ملكية في عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. الموارد البشرية السعودية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأخبار حول صرف مكرمة ملكية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك 1445 لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، حيث تعتبر المكرمة مبلغ مالي يتم صرفه لمساعدة المواطنين على تلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم في المناسبات الهامة، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حقيقة ما تم تداوله، وهو ما سيتم توضيحه من خلال السطور التالية.

صرف مكرمة ملكية في عيد الأضحى 1445

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك انتشرت العديد من الأخبار حول قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لتلبية كافة احتياجاتهم المعيشية خلال هذه الفترة، وأكدت وزارة الموارد البشرية بأن لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول صرف مكرمة ملكية في عيد الأضحى، وأن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات، ولا يوجد قرار رسمي بذلك، مع التأكيد على أنه في حال وجود ذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية للوزارة، كما أكدت أن المكرمة الملكية يتم رصفها مرة واحدة فقط في العام والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

الفئات المستحقة من المكرمة الملكية 1445

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة انه في حال تم الإعلان عن رصف مكرمة ملكية في عيد الأضحى المبارك 1445 لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فهناك عدد من الفئات التي تستحق صرف هذه المكرمة، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

يتم صرف المكرمة الملكية لكافة المواطنين الذين يصرف لهم راتب الضمان الاجتماعي.

يتم صرف المكرمة الملكية أيضًا للأشخاص ممن يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مما يعيقهم من ممارسة أي عمل.

يتم صرف المكرمة أيضًا للمواطنين ممن يعانون من عجز في الإنفاق لعدم وجود أي مصدر دخل ثابت لهم.

تصرف أيضا المكرمة الملكية للمحتاجين والأيتام.

يتم صرف المكرمة للسيدات السعوديات أو الأرامل و المطلقات.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1445

هناك عدد من الشروط المحددة للحصول على المكرمة الملكية، ومن أهم هذه الشروط:

المستفيد يجب أن يكون سعودي الجنسية، مع ضرورة تواجده داخل أراضي المملكة.

لا يزيد دخله الشهري عن مبلغ ٣٠٠٠ ريال سعودي.

لا يمتلك المستفيد أي عقارات أو أراضي زراعية

يجب أن يكون أحد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

كيف اعرف اني استحق المكرمة الملكية؟

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية والضغط على تسجيل، ثم انتقل إلى قسم المكرمة الملكية واضغط على خيار الاستفسار، وأدخل كافة البيانات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على أيقونة أنا لست روبوتًا وأدخل رمز التحقق المرئي.

كم مبلغ المكرمة الملكية 1445؟