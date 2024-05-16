انت الأن تتابع خبر بشري سارة لهذه الفئة .. وزارة الداخلية تُعلن منح مواليد السعودية امتيازات جديدة بعد التعديلات تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم وزارة الداخلية في المملكة السعودية امتيازات كثيرة متنوعة لمواطنيها وتسعي دائما الوزارة على تحقيق الاستقرار والأمان في كافة أنحاء المملكة، كما تعمل هيئة الجوازات العامة على تقديم خدمات المغادرة والإقامة منذ إطلاقها عام 1380ه‍، تمنح الوزارة للوافدين إلى المملكة تراخيص الإقامة بالإضافة إلى تنظيم قدوم المواطنين الوافدين ودخولهم بشكل نظامي إلى السعودية، فيما يلى سوف نوضح لكم التعديلات الجديدة ومميزات الحصول على جواز سفر سعودي بعد التجنيس.

منح مواليد السعودية امتيازات جديدة

أحد المنصات الإلكترونية قامت بطرح تعديلات على جواز السفر ومن ضمنها إصدار المحضون من أم غير سعودية ومخالفات تمنع المسافر من السفر ويتعرض للغرامة بالإضافة إلى شروط استخراج جواز السفر حيث أصبح جواز السفر يتضمن على 48 صفحة والغلاف الخارجي يتكون من مغلف عليه شعار ولون علم المملكة السعودية، فيما صفحات جواز السفر الجديد يتضمن على معلومات شخصية تتمثل فيما يلى:

رقم الجواز.

تاريخ انتهاء واستخراج جواز السفر.

صورة شخصية لصاحب جواز السفر.

معلوماته.

شروط التقديم على طلب التجنيس في المملكة السعودية

أوضحت وزارة الداخلية السعودية بعض الطلبات اللازمة للتقديم على طلب الحصول على الجنسية السعودية وجاءت الشروط الحصول على التجنيس تتمثل فيما يلى:

أن يكون مقدم الطلب بلغ سن الرشد.

أن لا يكون هناك أى حكم قضائي صدر ضد المتقدم.

أن يكون معروف عن المتقدم حسن السلوك والسير.

أن يكون المتقدم يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

أن يكون مقدم الطلب من أصحاب المهن المهمة المطلوبة في المملكة.

أن تكون تمت عملية ولادته بطريقة شرعية.

مميزات جواز السفر السعودي بعد التجنيس

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها صاحب جواز السفر السعودي عقب الحصول على التجنيس، حيث أن جواز السفر يحتل على المرتبة 66 في جدول ترتيب أقوى جوازات السفر يمنح مواطني دول حول العالم السفر لنحو 80 دولة حول العالم من ضمنها 44 دولة يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول وتمنح 31 دولة الحصول على تأشيرة الدخول عند وصول البلدة، بينما 5 دول يمكن إصدار تصريح السفر بشكل إلكتروني.

هل يمكن السفر بجواز اقل من 6 اشهر؟

لابد أن يكون المدة المتبقية في الصلاحية الخاصة بجواز السفر 6 أشهر بحد أدنى وذلك بالنسبة للراغبين في التوجه لأحد الدول الغير عربية، و3 أشهر للراغبين في السفر لأحد الدول العربية.

هل يجب تسليم الجواز القديم عند استلام الجديد؟

نعم حيث يجب تسليمه لأحد فروع الجوازات السعودية

كم المغتربين اليمنيين في السعوديه؟