انت الأن تتابع خبر مواجهة نارية بين النصر والهلال بدوري روشن في هذا الموعد.. وهذه طريقة شراء التذاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب موعد المباراة المنتظرة بين فريقي النصر والهلال السعودي في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2024، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 33، وهي من المواجهات التي سوف تشعل الملعب بسبب وجود الفريقين في كلا من المركز الأول والمركز الثاني، ويسعى الجميع إلى الفوز في المباراة.

موعد مباراة النصر والهلال

يلعب فريق النصر اليوم أمام الهلال السعودي في الجولة رقم 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين وذلك على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلا من القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وسوف تكون المباراة غدا الجمعة الموافق 17 مايو 2024، ويدخل الهلال هذه المباراة وهو ملقب بالدوري السعودي ولكنه يسعى للفوز أيضاً لتعزيز فرحة الجماهير.

طريقة شراء التذاكر

إذا كنت تريد شراء تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين يمكنك من خلال هذه الخطوات:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر من هنا.

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الضغط على أيقونة حجز التذاكر.

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال

يسأل الجميع عن أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال والتي تتراوح ما بين 43 ريال سعودي وحتى 143 ألف ريال سعودي، وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر درجة الأجنحة التنفيذية الشمالية حوالي 62 ريال سعودي.

وجاء سعر الأجنحة التنفيذية الجنوبية من 43 حتى 62 ريال سعودي.

وجاء سعر تذكرة منتصف الواجهة من 375 حتى 475 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى تذكرة أطراف الواجهة تكون من 240 حتى 600 ريال سعودي.

ووصل سعر تذكرة زاوية الواجهة من 140 حتى 350 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سعر تذكرة خلف المرمى علوي تبدأ من 70 حتى 350 ريال سعودي.

وجاء سعر تذكرة سبورتس لاونج حوالي 3.800 ريال سعودي

سعر تذكرة جاليري لاونج حوالي 3.200 ريال سعودي.

وسعر تذكرة جاليري لاونج بلس حوالي 3.200 ريال سعودي.

وجاء سعر بلاتينيوم لاونج حوالي 3800 ريال سعودي.

ووصل سعر تذكرة الأول برايم حوالي 6 آلاف ريال سعودي.

بالنسبة إلى سعر تذكرة لاونج العضوية تكون 7 آلاف ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سعر تذكرة تراس 18.000 ريال سعودي.

وجاء سعر تذكرة سبورتس تراس حوالي 15.000 ريال سعودي.

ووصل سعر تذكرة field side من 11 ألف حتى 143 ألف ريال سعودي.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم إذاعة مباراة النصر والهلال عبر مجموعة قنوات SSC SPORT HD والتي لها الحق في إذاعة كافة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

من متصدر دوري روشن السعودي؟

نادي الهلال هو المتصدر لدوري روشن السعودي للمحترفين.

لماذا سمي الدوري السعودي بدوري روشن؟

سبب التسمية شركة المطور العقاري واتفاقها مع رابطة الدوري السعودي.

كم عدد بطولات اندية الدوري السعودي؟