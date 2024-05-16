انت الأن تتابع خبر عاجل من حساب المواطن.. قرار بخصم نصف الدعم على هذه الفئات في السعودية.. هل أنت منهم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتزايد العديد من الأسئلة حول بشأن خصم نصف الدعم المقدم من حساب المواطن، وذلك وفقا لما تم نشره من استفسار أحد المتابعين حول الخصم من قيمة الدعم المستحق، وظهر أن السبب في ذلك هو وجود زيادة في الراتب الذي يحصل عليه مقابل "حق الإعاشة" أثناء وجوده في فترة الإجازة، مع اعتراض أن هذا لا يستحق خصم نصف مبلغ الدعم وفيما يلي نتعرف على أهم التفاصيل.

التحقق من البيانات في حساب المواطن

أكد حساب المواطن بأنه يتم التحقق بشكل دوري ومستمر من بيانات المستفيدين من دعم حساب المواطن، وعليه فإنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق وفقا لتلك البيانات التي تم التحقق منها في موعد صرف كل دفعة.

وأكد حساب المواطن بأنه في حالة ظهور أي تغييرات على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ومن ثم دراسة حالة الاستحقاق مرة أخرى للتحقق من أهلية المواطن من دعم الحساب.

وأعلن حساب المواطن بأن مبلغ الدعم المقدم من حساب المواطن يختلف من أسرة لأخرى، وذلك وفقا للدخل الشهري وكذلك تركيبة الأسرة، ويمكن التحقق من مبلغ الاستحقاق من خلال استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن عبر الموقع الرسمي للحساب.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

يمكن المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن التحقق من قيمة الدعم المستحق من الحساب، وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر اتباع عدد من الخطوات، وذلك كما يلي:

يقوم المستفيد في بادئ الأمر بالدخول إلى حساب المواطن .

. إدخال جميع المعلومات المطلوبة عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم اختيار الحاسبة التقديرية.

يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة مع تحديد نوع المستفيد.

يلزم الإفصاح عن دخل الأسرة الشهري.

اضغط أيقونة احسب حتى يتم احتساب قيمة الدعم المستحق من حساب المواطن.

أهلية حساب المواطن

يتم التعرف على نتائج أهلية استحقاق حساب المواطن من خلال الدخول على دراسة الأهلية في برنامج حساب المواطن عبر هذا الرابط ،، وذلك للتعرف على أسباب عدم أهلية المواطن، ومن ثم يقوم المستفيد بتقديم اعتراض على عدم أهلية الحساب، ثم تحديث البيانات المطلوبة في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدور الأهلية، عن طريق البوابة الالكترونية من هنا أو من خلال تطبيق الحساب من هنا للهواتف الاندرويد، للهواتف الآيفون من هنا .

كم راتب المستحق في حساب المواطن؟

ف\-0هئة راتبها أقل من 8699 ريال، والفئة الثانية تتراوح من 8700 حتى 11999 ريال سعودي.

كم الفرد الواحد من حساب المواطن؟

720 ريال سعودي.

كم يستغرق وقت حساب المواطن؟