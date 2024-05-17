انت الأن تتابع خبر خبر ساااار.. مفاجأة بشأن تجديد إقامة العمالة المنزلية في السعودية وتسهيلات غير مسبوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسأل الكثير من الأشخاص عن مدى تأثير المخالفات المرورية على تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، ولذلك أوضحت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وفي حالة عدم الالتزام بالشروط سوف يتم ترحيلك إلى خارج المملكة، أو أن تتعرض إلى المساءلة القانونية، ونوضح لكم اليوم هل يوجد علاقة بين شروط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية وتسديد المخالفات أم لا.

تسديد المخالفات وتجديد الإقامة

يسأل بعض العمالة المنزلية المقيمة في المملكة العربية السعودية عن هل يوجد علاقة بين تسديد المخالفات وتجديد الإقامة أم لا يوجد فلذلك أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية تفاصيل الأمر.

حيث أن وجود مخالفات على صاحب السيارة وهو من العمالة المنزلية لا يعيق إتمام الخدمات الأخرى مثل تجديد الإقامة من خلال أبشر الإلكترونية من هذا الرابط.

موعد تجديد هوية المقيم للعمالة

قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه يمكن تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر.

أما إذا كنت تابع إلى العمالة التجارية، يمكنك تجديد هوية المقيم قبل الانتهاء بحوالي مدة 6 شهور، ويجب أن يتواجد معك كلا من رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي والتي تكون سارية الصلاحية وغير منتهية لكي تقوم بتجديد هوية المقيم.

تأشيرة الخروج والعودة للسائق

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعملون في مهنة سائق خاص إلى الحصول على تأشيرة الخروج والعودة ولكن الكفيل موجود داخل السجن فيكون الحل وفقاً لما قالته الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية كالآتي:

الذهاب إلى المديرية العامة للسجون وذلك من خلال الوكيل من أجل معرفة الإجراءات المكتوبة في الوكالة.

العمل على مراجعة إدارة الجوازات من أجل القيام بتنفيذ الإجراء وفقاً إلى الوكالة.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

إذا كنت تريد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة عليك القيام بهذه الخطوات:

يجب إلغاء التأشيرة في ٣ شهور من حجزها.

لا يجب أن يكون عليك مخالفات من أجل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

إذا لم تكن في المملكة العربية السعودية لا تستطيع الإلغاء.

هل للعامل المنزلي حقوق؟

بالفعل من حق العامل الكثير من الأمور منها الراحة كل أسبوع، كما يوجد عدد ساعات راحة وذلك ووقت العمل.

متى ينتهي عقد العمالة المنزلية؟

إذا قمت بمخالفة العقد سوف ينتهي عقد العمل الخاص بك وإذا توفى الشخص صاحب العمل سوف ينتهي عقدك فورا.

متى يحق للعامل اخذ حقوقه؟