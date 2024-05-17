انت الأن تتابع خبر بشرررى سارة لهذه الفئات في السعودية.. احصل على تمويل 150 ألف ريال من الراجحي مع أطول فترة سداد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم الراجحي تمويل للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، وسوف تحصل على مميزات مختلفة لتلبية الاحتياجات المالية خصوصا من يريد القيام بعدة مشاريع، ويحرص الراجحي دائما على تقديم المال والتسهيلات للمواطنين السعوديين سوار عند شراء منزل أو سيارة أو أي شيء آخر فهي تمويلات شخصية غرضها الحفاظ على الاستقلالية.

150 ألف ريال سعودي من الراجحي

يمكنك أن تحصل على تمويل من بنك الراجحي وذلك لأطول فترة سداد، كما أن قيمة القسط بسيطة للغاية، كما أن نسبة الربح تنافسية للغاية ولم تكن موجودة في بنوك أخرى.

كما يحرص البنك على تقديم عدد من الخدمات والمساعدات المالية للعملاء، لتتمكن من سداد الديون أو تمويل المشروعات الصغيرة الخاصة بك.د والقسط الشهري يكون 2.884 ريال سعودي وهي أطول فترة سداد.

طريقة الحصول على تمويل الراجحي

يمكنك الحصول على تمويل بنك الراجحي بقيمة 150 ألف ريال سعودي، وذلك يكون بهذه الخطوات السهلة:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي من هنا.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الخاصة بالبنك.

الضغط على خدمة التمويل الشخصي من الراجحي.

الموافقة على شروط البنك المطابقة للشريعة الإسلامية.

اضغط على أيقونة التقديم على طلب التمويل.

اكتب البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

حدد وقت التواصل معك من خلال خدمة العملاء لمي تتم باقي المعاملات.

اضغط على أيقونة إرسال.

سوف تتم عملية دراسة الطلب.

يقوم البنك بالرد عليك من خلال رقم الهاتف.

شروط الحصول على تمويل الراجحي

يوجد مجموعة من الشروط التي عليك معرفتها من أجل الحصول على تمويل الراجحي بسهولة دون مشاكل ومن بين هذه الشروط:

لا يزيد عمرك عن 65 سنة ولا يقل العمر عن 18 سنة، في حالة أنك سوف مقيم لا يجب أن يقل عمرك عن 23 عام.

إثبات للراتب الشهري الخاص بك.

نسخة من الهوية التي تكون سارية.

يصل التمويل إلى 1.5 مليون ريال سعودي للمقيم و5 مليون للسعودي.

عليك أن تكون من العاملين في القطاعات المعتمدة من قبل البنك.

الراتب 5 آلاف ريال سعودي لغير السعوديين.

لا يقل راتب الشخص عن 2000 ريال سعودي إن كنت تعمل في المؤسسات السعودية.

لا يقل التقاعد عن 1.900 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لتمويل الراجحي

إذا كنت تريد الحصول على 150 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي عليك أن تعرف ما هي الأوراق المطلوبة من قبل البنك الحصول على التمويل وهي كالآتي:

يجب أن تتواجد معك الهوية الوطنية سارية.

نسخة من الإقامة في حالة إن كنت مقيم في المملكة.

نسخة من ورثة إثبات راتبك الشهري.

تقديم نموذج طلب التمويل.

كم يعطى الراجحي قرض شخصي؟

تحصل على قرض من بنك الراجحي قيمته 150 ألف ريال سعودي ويكون السداد على 5 سنوات.

كم اقل مبلغ تمويل من الراجحي؟

يعتبر أقل مبلغ من الراجحي حوالي 5 آلاف ريال سعودي.

كم تستغرق الموافقة على تمويل الراجحي؟