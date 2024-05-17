انت الأن تتابع خبر عاجل.. وزارة الحج السعودية توضح كيفية تحويل تأشيرة زيارة عائلية إلى حج بشكل رسمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة كيفية تحويل تأشيرة زيارة عائلية بخطوات سليمة إلي تأشيرة حج، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية التي وضعتها الوزارة لضمان تنظيم عملية الحج بشكل منظم أمام كل الحجاج من كافة أنحاء العالم.

كيفية تحويل زيارة العائلة تأشيرة حج

تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع أحد المستفسرين عن كيفية أداء مناسك الحج عبر زيارة عائلية، بشكل رسمي وجاء الرد من قبل الوزارة ردا على استفسارات المواطن بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحجز والحصول على حج عام 1445 من خلال منصة المسار المخصصة لذلك ، كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بكل الأنظمة والتعليمات التي تمنع إتمام عملية الحج من دون تأشيرة أو تصريح معتمد من قبل كل الجهات المعنية.

وبالنسبة إلى حالة مسجل ولم يسبق له الحج فقد أكدت وزارة الحج والعمرة حول سؤال كيفية التعامل مع حالة متقدم يظهر أنه مسجل بالحج بالفعل ولم يتم له أداء الفريضة، بتقديم شكوى رسمية في حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال على أرقام مراكز خدمة ضيوف الرحمن في وزارة الحج والعمرة داخل المملكة على 1966 ومن خارج المملكة 920002814.

أيضا قامت وزارة الحج بالكشف عن الفترة التي تم تحديدها من أجل تسجيل كل المواطنين الراغبين في الحصول على مناسك الحج عام 1445هـ، حيث أكدت أنه لمن لم يسبق لهم الحج يمكنهم التقديم إلي 1445/12/7 هـ والحجز حسب عدد حسب المقاعد المتاحة.

خطوات التقديم على الحج

بالنسبة إلى خطوات التقديم على الحج فهي كالتالي:

يتم الدخول إلى موقع التسجيل فى قرعة الحج 2024، ثم الضغط على تسجيل طلبات حج قرعة ومنها إقرار من قبل مقدم الطلب، ثم على التالي.

ثم يتم ادخال الرقم القومى مع وضع بيانات مقدم وكذلك المرافقين، والتأكد من إدخال كل البيانات المطلوبة بدقة، ثم يتم الضغط على تسجيل قرعة الحج.

وبعدها يتم مراجعة طلبك وعند القبول يتم إرسال رسالة تأكيد لك وعليك إكمال الإجراءات من خلال تحديد باقة الحج المناسبة وإتمام كل إجراءات الدفع المناسبة لك.

هل يستطيع الزائر ان يحج؟

لا تسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج.

ما هو مسار الحج الالكتروني؟

يتطلب المسار إنشاء الحاج حجزاً ومرافقيه مع انتظار رسالة تكون نصية بها فاتورة السداد لكل قيمة الحج

هل الزيارة لها تصريح حج؟