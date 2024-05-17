انت الأن تتابع خبر فرصة ذهبية ..سلطنة عمان تفتح باب التجنيس بشروط سهلة وتسعد الجميع بهذا القرار التاريخي .. تعرف عليها الأن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توفر سلطنة عمان فرصة الحصول على جنسيتها، والتي تعد من الجنسيات العربية الراقية بسبب المزايا التي تقدمها. ووفقاً لتصنيف مؤشر جايد للاستشارات،
يحتل جواز السفر العماني المرتبة 65 عالميًا
- ويسمح بدخول 81 دولة بدون تأشيرة، مما يؤدي إلى اهتمام متزايد من العرب والأجانب بالتجنس العماني.
للحصول على الجنسية العمانية،
- ينبغي متابعة شروط معينة. الأطفال الذين يولدون لأب عماني يحصلون على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد، بينما يُمنح الأطفال من أم عمانية وأب بدون جنسية أو مجهول الهوية جواز سفر داخلي ويُعاملون كمقيمين أجانب.
- إضافة إلى ذلك، يُمنح الأطفال المولودين بعمان لوالدين مجهولين الجنسية العمانية بالميلاد.
- للبالغين، تختلف طرق الحصول على الجنسية العمانية، بما في ذلك من خلال الإقامة لمدة عشرين عامًا في السلطنة، أو الزواج من مواطنة عمانية والبقاء بها لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل. الأشخاص المولودون خارج السلطنة لأب عماني يستطيعون الحصول على الجنسية إذا دخلوا عمان قبل سن الثامنة عشرة أو في حالات معينة بأذن من الوزارة.
- غِنى التجارب والثقافات في عمان والخدمات القانونية المتميزة تجعل الجنسية العمانية مطلبًا لكثير من الأجانب والعرب، وكون عمان لا تمنح الجنسية تلقائيًا لأبناء الأجانب يجعل الحصول عليها ثمرة لجهد وصبر الراغبين في التجنيس.