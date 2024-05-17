فرصة ذهبية ..سلطنة عمان تفتح باب التجنيس بشروط سهلة وتسعد الجميع بهذا القرار التاريخي .. تعرف عليها الأن

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رياض - احمد صلاح - توفر سلطنة عمان فرصة الحصول على جنسيتها، والتي تعد من الجنسيات العربية الراقية بسبب المزايا التي تقدمها. ووفقاً لتصنيف مؤشر جايد للاستشارات،

يحتل جواز السفر العماني المرتبة 65 عالميًا

ويسمح بدخول 81 دولة بدون تأشيرة، مما يؤدي إلى اهتمام متزايد من العرب والأجانب بالتجنس العماني.

للحصول على الجنسية العمانية،