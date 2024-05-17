انت الأن تتابع خبر الحق وفر 500 ريال.. عروض مميزة من جرير السعودية على سامسونج جالكسي اس 24 ألترا وآيفون 15 برو ماكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مكتب جرير في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديم العديد من العروض والتخفيضات بشكل مستمر على مدار العام، وجاءت تلك العروض على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، وتعد مكتبة جرير السعودية واحدة من أكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية التي متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والألعاب والجوالات، بالإضافة إلى المنتجات الآخرى المختلفة، وسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة عروض مكتبة جرير الاسبوعية لشهر مايو، يمكنك المتابعة حتى النهاية.

أحدث عروض مكتبة جرير السعودية

تقوم مكتبة جرير بتقديم مجموعة من أقوى الخصومات والعروض خلال شهر مايو على الهواتف الذكية، حيث أنه يمكنك استغلال تلك الفرصة الاستثنائية والحصول على الهاتف الذي تحلم به، بالإضافة إلى أنه يمكن شراء الهواتف بالتقسيط، ومن أجدد عروض جرير التالي:

تقدم هاتف iPhone 15 pro Max سعة 256 جيجا، بسعر 4,699 ريال سعودي.

تقدم هاتف iPhone 15 pro سعة 256 جيجا، بسعر 4,199 ريال سعودي.

تقدم هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra سعة 512 جيجا، بسعر 4,694 ريال سعودي.

تقدم هاتف أونر X7b 5G سعة 256 جيجابايت، بسعر 694.78 ريال سعودي.

تقدم هاتف iPhone 13، سعة 256 جيجا، بسعر 2,433 ريال سعودي.

تقدم ساعة ذكية من هواوي واتش 4 برو، بسعر 1,477 ريال سعودي.

تقدم ساعة ذكية من سامسونج جالكسي واتش 5 برو، بسعر 781.74 ريال سعودي.

تقدم لابتوب 2×1 اتش بي بافيليون × 360، بسعر 3,216 ريال سعودي.

تقدم لينكسيس فيلوب 3 أجهزة شبكة منزلية ومزودة بالواي فاي، بسعر 1,390 ريال سعودي.

تقدم سماعات أذن داخلية لاسلكية من هواوي فري كليب، بسعر 607.83 ريال سعودي.

أجدد عروض مكتبة جرير الاسبوعية على الشاشات

تقدم مكتبة جرير عروض مميزة على كافة أنواع الشاشات، وجاءت أبرز العروض كالآتي:

تقدم تلفزيون ذكي هاير 98 بوصة، بسعر 10,433 ريال سعودي.

تقدم شاشة ال جي 86 بوصة، بسعر 5,477 ريال سعودي.

تقدم شاشة سكاي وورث 75 بوصة، بسعر 2,868 ريال سعودي.

تقدم تلفزيون هايسنس 85 بوصة، بسعر 4,173 ريال سعودي.

تقدم تلفزيون ذكي ال جي 75 بوصة، بسعر 4,260 ريال سعودي.

تقدم تلفزيون ذكي سكاي وورث 98 بوصة، بسعر 7,825 ريال سعودي.

تقدم تلفزيون ذكي هايسنس 55 بوصة، بسعر 1,694 ريال سعودي.

هل جرير تشتري الايفون؟

تتيح جرير للعميل إمكانية طلب الاستبدال والحصول على هاتف آيفون بسعر منخفض.

كم عدد فروع جرير في المملكة العربية السعودية؟

يوجد 53 فرع.

لماذا سميت مكتبة جرير بهذا الاسم؟