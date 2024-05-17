انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تؤكد.. رصد غياب الطلاب في الحصص الدراسية سيكون بهذه الطريقة المشددة من اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت شعار "التعليم مسؤولية مشتركة"، تبرز وزارة التعليم الأهمية القصوى للحضور الدائم والانضباط الصارم في المدارس، مشددة على أن الاستثناءات في الغياب يجب أن تقتصر على الحالات الطارئة والضرورية.

رصد غياب الطلاب

أكدت وزارة التعليم على ضرورة الالتزام بالحضور المدرسي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن الغياب يجب أن يقتصر على ظروف استثنائية فقط. تشمل هذه الظروف الحصول على إجازة مرضية مصدقة من منصة “صحتي”، وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم شهادة الوفاة، زيارات المستشفيات والمراكز الصحية مع ضرورة تقديم إشعار بالمراجعة، المرافقة الصحية لقريب من الدرجة الأولى مع إمكانية قبول المرافقة للأقارب حتى الدرجة الرابعة إذا توفرت أسباب مقنعة، وكذلك مراجعة الجهات الرسمية والوحدات الرعائية الطلابية بشرط تقديم التقارير اللازمة.

دليل قواعد السلوك

يوضح دليل قواعد السلوك أن قوانين الحضور تنطبق على جميع طلاب التعليم العام، ويتم تشكيل لجنة انضباط مدرسية لمتابعة هذه القوانين، وتعمل المدارس على تطبيق إجراءات وقائية لمنع الغياب والتأخير، ويتم تسجيل درجات الحضور في سجلات خاصة وعبر نظام “نور” الإلكتروني، ويتم إبلاغ أولياء الأمور يوميًا بأي حالات غياب أو تأخير، ويُطلب منهم التوقيع على نموذج الالتزام المدرسي.

درجات الغياب

تخصم وزارة التعليم درجة من درجات الحضور لكل يوم غياب بدون عذر مقبول، ولا يحصل الطالب على درجات كاملة في المشاركة والتفاعل في حال الغياب بدون عذر، ويتم تسجيل الغياب من قبل المعلمين في كل حصة ويعكس في نظام “نور” ومنصة “مدرستي”، مع التأكيد على إبلاغ ولي الأمر بالغياب.

متى يعطي الطالب انذار غياب؟

إذا تجاوز نسبة 10% الانذار الثاني 20% .

متى يفصل الطالب؟

إذا رسب في كل المقررات (F) خلال الفصل الدراسي الأول.

متى يحق للمدرسة فصل الطالب السعودية؟