إجازة مطولة ومدفوعة الأجر... الإمارات تسعد قلوب المواطنين بإجازة سخية في عيد الأضحى أفرحت المواطنين من الآن اأ

انت الأن تتابع خبر إجازة مطولة ومدفوعة الأجر... الإمارات تسعد قلوب المواطنين بإجازة سخية في عيد الأضحى أفرحت المواطنين من الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبدأ الإجازة من يوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 19 يونيو، الموافق 12 ذي الحجة.

وبذلك، يصبح عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الإمارات 4 أيام.

فرصة للاحتفال والتواصل

تُعدّ إجازة عيد الأضحى فرصةً للمسلمين في الإمارات للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة مع عائلاتهم وأصدقائهم. كما تُتيح هذه الإجازة للمقيمين في الدولة فرصةً للتواصل مع ثقافات وتقاليد مختلفة.

تعزيز الترابط الاجتماعي

قال سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون العمل، إنّ "إجازة عيد الأضحى المبارك تُعدّ فرصةً لتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتتيح لهم فرصةً للاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة مع عائلاتهم وأصدقائهم."

وأضاف سعادته: "نحثّ جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على الاستفادة من هذه الإجازة لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم، ولتجديد النشاط والحيوية."

مناسبة دينية عظيمة