انت الأن تتابع خبر طبيب يحذر السعوديين من خطورة هذه الفاكهة على الأسنان ...احذروها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر طبيب أسنان بارز من أن بعض أنواع الفواكه، على الرغم من فوائدها الغذائية المعروفة، قد تُشكل خطرًا على صحة الأسنان.

وأوضح الدكتور ساهيل باتيل، من عيادة "مارليبون سمايل" في لندن، أن الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، قد تُسبب تآكل المينا، وهي الطبقة الواقية التي تُغطّي سطح الأسنان.

حموضة قاتلة للمينا

يُعزى ضرر هذه الفواكه إلى محتواها العالي من الأحماض، التي تُضعف المينا وتجعلها أكثر عرضة للتآكل.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكّد الدكتور باتيل أن أحماض الليمون والبرتقال والجريب فروت تُسبّب تآكل طبقة المينا، ممّا يُهدّد صحة الأسنان على المدى الطويل.

السكريات المُخبّأة

ولكنّ الخطر لا يقتصر على الحموضة فقط، بل تُعدّ السكريات الموجودة في الفواكه الحمضية وعصائرها عاملاً إضافيًا يُهدّد صحة الأسنان.

فالسكريات تُوفّر بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة التي تُسبب تسوس الأسنان.

نصائح للحفاظ على ابتسامتك

لحماية أسنانك من مخاطر الفواكه الحمضية، يُنصح باتباع النصائح التالية: