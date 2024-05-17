انت الأن تتابع خبر طبيب يحذر السعوديين من خطورة هذه الفاكهة على الأسنان ...احذروها ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذّر طبيب أسنان بارز من أن بعض أنواع الفواكه، على الرغم من فوائدها الغذائية المعروفة، قد تُشكل خطرًا على صحة الأسنان.
- وأوضح الدكتور ساهيل باتيل، من عيادة "مارليبون سمايل" في لندن، أن الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، قد تُسبب تآكل المينا، وهي الطبقة الواقية التي تُغطّي سطح الأسنان.
حموضة قاتلة للمينا
- يُعزى ضرر هذه الفواكه إلى محتواها العالي من الأحماض، التي تُضعف المينا وتجعلها أكثر عرضة للتآكل.
- ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكّد الدكتور باتيل أن أحماض الليمون والبرتقال والجريب فروت تُسبّب تآكل طبقة المينا، ممّا يُهدّد صحة الأسنان على المدى الطويل.
السكريات المُخبّأة
- ولكنّ الخطر لا يقتصر على الحموضة فقط، بل تُعدّ السكريات الموجودة في الفواكه الحمضية وعصائرها عاملاً إضافيًا يُهدّد صحة الأسنان.
- فالسكريات تُوفّر بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة التي تُسبب تسوس الأسنان.
نصائح للحفاظ على ابتسامتك
لحماية أسنانك من مخاطر الفواكه الحمضية، يُنصح باتباع النصائح التالية:
- الانتظار 30 دقيقة: بعد تناول الفواكه الحمضية أو احتساء عصائرها، يُنصح بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان. يُتيح ذلك للّعاب فرصة تحييد أحماض الفواكه، ممّا يُقلّل من خطر تآكل المينا.
- تنظيف الأسنان بانتظام: من المهم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا، على الأقل، للتخلص من بقايا الطعام والبكتيريا.
- استخدام خيط الأسنان: يُنصح باستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالفرشاة.
- زيارة طبيب الأسنان: يُنصح بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوصات والتنظيفات الدورية.
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