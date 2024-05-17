انت الأن تتابع خبر تحولات جوية مجهولة تستهدف الامارات.. المركز الوطني يحذر من عاصفة شديدة قادمة لن ينجو منها إلا القليل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات عن توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية تؤثر على مختلف مناطق البلاد بدءًا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. وأشار المركز إلى أن الطقس سيتحول إلى غائم جزئياً أحياناً مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطاراً غزيرة خاصة في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، بما في ذلك مدن مثل رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والعين.

ومن المنتظر أن تتأثر البلاد أيضاً بنظام ضغط جوي منخفض يتركز في الجنوب الغربي وذلك خلال الفترة المذكورة، مما سينتج عنه تيارات هوائية متدفقة من الغرب تحمل غطاء سحابي متفاوت الكثافة عبر المنطقة بصورة غير منتظمة، ما يعزز فرص الأمطار والعواصف.

يُتوقع أن تهب الرياح الجنوبية الشرقية بشكل خفيف في بداية الفترة، لكن يُرجح أن تتحول تدريجياً نحو الشمال الغربي مع حلول ظهر يوم الخميس، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يسبب غباراً وأتربة أحياناً.

في الأجواء الحالية، تظل الإمارات تحت تأثير جو صافٍ وغائم جزئياً، مع درجات حرارة دنيا تقارب الـ24 درجة مئوية، ورياح غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة.

فيما يتعلق بتوقعات بداية الطقس البارد في الإمارات، فإن فصل الشتاء عادة ما يبدأ في مايو ويستمر حتى يونيو، وهو موسم يتميز بالاعتدال في درجات الحرارة وتساقط الأمطار أحيانًا، ما يجعله وقتًا مثاليًا لزيارة أبو ظبي.