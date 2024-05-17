انت الأن تتابع خبر توقعات مرعبة افزعت الجميع العاصفة تعود من جديد للإمارات وسوف تختفي الإمارات من على الخريطة.(الله يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاحت الإمارات عاصفة شديدة يوم الثلاثاء، تميزت بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى الى شلل في العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس،

حيث كانت الأجواء موثقة بشكل واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

بحلول الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دبي، تحول النهار إلى ليل وشهدت المدينة هطول أمطار بشدة، مما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه وتوقف العديد من الأعمال أو انتقالها للعمل عن بعد.

وفقاً للمركز الوطني للأرصاد

من المتوقع استمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والانتقال باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى بعد ظهر الثلاثاء، مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة وعواصف رعدية وبرق، بالإضافة إلى احتمال سقوط البرد. وأشار المركز إلى ضرورة الحذر أثناء القيادة في ظروف الأمطار، وتجنب الأودية والمناطق التي تتجمع فيها المياه.

فيما يتعلق بتأثير العاصفة على الطيران