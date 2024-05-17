انت الأن تتابع خبر 5 مناطق في المملكة على موعد مع فاجعة! أمطار رعدية غزيرة وسيول جارفة تُهدد سلامة المواطنين غداً... المركز الوطني للأرصاد يُحذر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة غداً بإذن الله.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في تلك المناطق.

وأضاف المركز أن هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة متوقع أيضاً على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.