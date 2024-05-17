انت الأن تتابع خبر جامعة عفت السعودية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس في 4 كليات .. التقديم من هنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جامعة عفت في المملكة العربية السعودية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتعددة داخل الجامعة في 4 كليات في عدد من التخصصات والمجالات، بمرتبات مجزية وخيالية، مع تحديد طريقة التقديم على موقع الجامعة والتخصصات المطلوبة، وفيما يلي أهم التفاصيل الخاصة بالاعلان.

وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة عفت

حددت جامعة عفت عدد من الوظائف المتاحة داخل الجامعة في عدد من التخصصات والمجالات، وفي مختلف الرتب العلمية، وذلك في 4 كليات، كلية العمارة والتصميم، و​​كلية الهندسة، و​كلية العلوم الإنسانية، كلية الأعمال، وذلك على النحو التالي:

معيد.

أستاذ.

أستاذ مشارك.

أستاذ مساعد.

بروفيسور.

مدرس.

مدرس مساعد.

محاضر.

أعضاء الهيئة المعاونة.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة عفت

حددت الجامعة عدد من الوظائف في عدد من التخصصات، منها:

برنامج ​​العمارة.

برنامج التصميم.

برنامج ​الفنون السينمائية.

برنامج ماجستير العمارة.

وظائف جامعة عفت في ​​كلية الهندسة

برنا​​مج العلوم في مجال الحاسب الآلي.

برنامج الهندسة الكهربائية.

هندسة الحاسبات​

برنامج ماجستير هندسة الطاقة.

وظائف جامعة عفت في ​كلية العلوم الإنسانية​

برنامج​ الإعلام والاتصال الرقمي​

برنامج علم النفس​

​برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة​

برنامج ماجستير علم النفس العيادي (الاكلينيكي).

برنامج ماجستير الترجمة التحريرية والشفوية​

وظائف جامعة عفت في ​كلية الأعمال

برنامج ​​​ المحاسبة والمالية.

برنامج ​التسويق.

برنامج إدارة الموارد البشرية.

برنامج إدارة العمليات وسلسلة الإمداد. ​

​برنامج الريادة في الأعمال.

برنامج ماجستير ​المالية.

برنامج دكتوراه إدارة الأعمال.

الوظائف الادارية في جامعة عفت

مكتب رئيسة الجامعة.

مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.

مكتبة عفت والمتحف الثقافي.

مركز الاختبارات.

مكتب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير. ​

​وحدة الدراسات العليا.

معهد البحوث والاستشارات.

مركز صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.

إدارة الاتصالات والعلاقات العامة.

إدارة المرافق والمعدات.

إدارة الخدمات العامة.

إدارة الموارد البشرية.

إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.

إدارة خدمات التقنية التعليمية والمعلوماتية.

الإدارة المالية. ​

طريقة التقديم في وظائف جامعة عفت

يتم التقديم على وظائف جامعة عفت من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول في البداية على الرابط الخاص بالجامعة من هنا.

ثم الضغط على إختيار التقديم على الوظائف الموجودة في أسفل الصفحة.

ومن ثم اختيار الوظيفة المناسبة،على أن يتم ارسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم على البريد الإلكتروني الخاصة بكل تخصص.

تقديم كافة الشهادات الخاصة بالتخصص ودرجة البكالوريوس، أو الماجستير أو الدكتوراة.

تقديم رسالة خبرة.

تقديم رسالة توصية.

هل جامعة عفت معترف بها دوليا؟

تعتبر جامعة عفت واحدة من الجامعات التي تم الاعتراف بها دوليا.

كم راتب الدكتورة في الجامعة في السعودية؟

يبدأ متوسط الرواتب من مبلغ 13952 ريال سعودي.

كم راتب المعيد في الجامعات السعودية؟