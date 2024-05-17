انت الأن تتابع خبر التحذيرات مستمرة على مناطق مكة المكرمة وغيرها لهذا الأسبوع.. حالة من التقلبات بالطقس في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصد مركز الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية حالة فريدة من أحوال الطقس بالمملكة، حيث ظهر بتوقعات الأسبوع بأن درجات الحرارة في ارتفاع مستمر على الرغم من هبوط الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة، وذلك نتيجة امتلاء تراكم السحب المحملة بالأمطار المتثاقلة، ويتوقع حدوث أمطار رعدية بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ولمزيد من تحديثات الطقس تابع المقال.

تقلبات طقس مكة خلال الأسبوع الحالي

أشارت التحليلات التي تمت من قبل هيئة الأرصاد الجوية السعودية ومركز طقس العرب الإقليمي باحتمالية زيادة كمية السحب الرعدية الركامية والتي تحوم فوق سماء مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة، وذلك بيوم السبت والأحد.

توقعت الهيئة بوجود فرصة مهيأة بشكل تدريجي لتساقط حبات البرد بداية من ساعات الظهيرة، والتي قد يتخللها رعد وبرق مقسم على فترات، وتهبط الأمطار بغزارة أقل بداية من الإثنين.

تتأثر مكة المكرمة بطقس فريد من نوعه حيث ترتفع درجات الحرارة بها ارتفاعًا حادًا بداية من يوم الجمعة لترتفع عن 40 درجة مئوية، ويتوقع أن تصل إلى 45 بيوم السبت، وتنخفض قليلًا لـ 43 درجة بيوم الأحد، مع وجود طقس شديد الحرارة والرطوبة.

درجات الحرارة لهذا الأسبوع بمكة المكرمة

يتوقع درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية ليوم الجمعة 17 مايو 2024م، بينما الصغرى فتسجل29 درجة مئوية.

أما عن يوم السبت فيتوقع العظمى 34 درجة مئوية بينما الصغرى تسجل 30 درجة مئوية.

وفي يوم الأحد 19 مايو يتوقع أن تكون العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة مئوية، مع توقع نسبة للأمطار تقدر بـ10%.

وفي يوم الإثنين 20 مايو يتوقع هطول الأمطار بنسبة 7%، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية.

ويستمر الطقس على هذا الحال طيلة الأسبوع القادم، لذا يجب توخي الحذر للوقاية من الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، فيرجى البعد قدر الإمكان عن أماكن الشمس والخروج بأوقات الظهيرة، وعدم ترك الأطفال بسيارة مخافة حدوث أي ضرر بسبب الحرارة، وضرورة شرب السوائل الكثيرة.

هل يوجد امطار في مكه المكرمه الان؟

لا يوجد احتمالية لهبوط الأمطار بمكة المكرمة اليوم.

كم درجة الحرارة في مكة المكرمة؟

تبلغ درجات الحرارة بمكة اليوم العظمى 42 درجة مئوية بينما تصل الصغرى إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 16 وحتى 25 % خلال ساعات النهار والليل.

لماذا مكة جوها حار؟