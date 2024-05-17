انت الأن تتابع خبر للمقبلين على الزواج.. السعودية تزف بشرى سارة حول كم مرة يتم صرف منحة الزواج وعن الشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديم منحة مالية للزواج للمواطنين في المملكة، وهما الفتيات في حالة وفاة الأب وهناك بعض الحالات الآخرى أيضًا التي تحصل فيها الفتيات على المنحة، ويمكن للذكور أيضًا أن يحصلوا على تلك المنحة، ويتم ذلك بالاتفاق بين التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهناك بعض الشروط يجب أن تتوفر أولًا للحصول على المنحة، هذا ما سوف نتعرف عليها، بالإضافة إلى عدد مرات صرف منحة الزواج.

عدد مرات صرف منحة الزواج

قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإجابة على سؤال كم مرة يتم صرف منحة الزواج، وجاءت الإجابة كالتالي، يتم صرف منحة الزواج مرة واحدة فقط للفرد، بالإضافة إلى ذلك أنه يتم صرف المنحة على مدة تصل إلى 18 شهرًا، كما أنه في حال إذا كان معاش الأب المتوفي 2000 ريال سعودي في الشهر، يتم صرف منحة تبلغ 360000 ريال سعودي خلال مدة 18 شهرًا.

شروط الحصول على منحة الزواج

قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر أولًا من أجل أن يتم صرف منحة الزواج المقدمة من قبل التأمينات الاجتماعية، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الفرد المتقدم للحصول على المنحة سعودي الجنسية، بالإضافة إلى أن يكون مقيم بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة لم يكن قد استفاد منها من قبل.

يجب أن يكون المتقدم على تلك المنحة والده متوفى أو في حال الطلاق من الأم.

يشترط توفر عقد زواج موثق من وزارة العدل السعودية.

يكون للمتقدم حساب مفعل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى حساب بنكي جاري العمل ومسجل عليه البيانات الخاصة به على الموقع.

خطوات التسجيل في منحة الزواج

قم أولًا بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا .

. اضغط على تسجيل الدخول، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم اختيار نوع الطلب من خلال القائمة، ثم اضغط على صرف التعويضات.

أدخل جميع البيانات الخاصة بك في الأماكن المخصصة لها، ثم قم برفع الأوراق المطلوبة.

قم بتقديم وثيقة زواج سارية الصلاحية.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم قم بعمل إرسال الطلب.

كيف اقدم على دعم الزواج؟

من خلال الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا ، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، اختر نوع الطلب من القائمة واضغط على صرف التعويضات، ثم قم بإدخال البيانات والأوراق المطلوبة، قم برفع وثيقة الزواج والموافقة على الشروط، ثم تقديم الطلب.

كم يكون مبلغ منحة الزواج؟

إذا كان راتب معاش الاب المتوفى 2000 ريال، يتم صرف مبلغ 360000 ريال سعودي.

هل التأمينات الاجتماعيه للسعوديين فقط؟