انت الأن تتابع خبر عاجل... بيان هام من قبل الجوازات السعودية لكل من يرغب في السفر للخارج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن عدد من التعليمات الجديدة الخاصة بتجديد جواز السفر بالسعودية، وذلك لكافة المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة، كما قد قامت الوزارة بالتوضيح على أن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم سيكون بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، و سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال هذا المقال.

تنبيه للراغبين في السفر خارج المملكة

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان على أنه يجب على كل من يريد السفر من المواطنين إلى خارج المملكة السعودية تجديد جوازات السفر الخاصة بهم بشكل إلكتروني عن طريق منصة أبشر وسوف يكون ذلك للمدة المتبقية لصلاحية جواز السفر أي من 6 أشهر أو أقل من ذلك عند البدء في تنفيذ العملية.

كما قد قامت الجوازات بدعوة كافة الطلاب من المبتعثين ومن تحتاج طبيعة أعمالهم وسفرهم إلى وجود مدة تزيد عن المدة المقررة عند التجديد في منصة أبشر لحجز موعد للقيام بمراجعة مقارات وإدارات المديرية بجميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك مع القيام باصطحاب ما يثبت صحة ذلك.

وبالتالي فقد قامت المديرية العامة للجوازات بالتأكيد على إمكانية استخدام جواز السفر وذلك قبل انتهاء صلاحيته بمدة تبلغ حوالي 3 أشهر للدول العربية ونحو 6 أشهر لبقية الدول، مشيرة بذلك إلى أن البطاقة الخاصة بسجل الأسرة لا تعد بمثابة وثيقة سفر، وذلك طبقاً لما قامت وكالة الأنباء السعودية واس بنقله.

كما قد قامت أيضاً بالتنويه على أهمية حمل جواز سفر ساري المفعول أو حمل الهوية الوطنية عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا بذلك أن الهوية الوطنية الرقمية من خلال منصتي أبشر و توكلنا لا توكل صاحبها إلى ذلك.

كما قد قامت المديرية العامة للجوازات أيضاً بالتأكيد على كافة المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر الخاصة بهم من التلف أو الفقدان، وعدم القيام بإهمالها أو رهنها أو حتى إساءة استعمالها، ويجب وضعها بالأماكن الآمنة.

هل تصل رسالة لولي الأمر عند السفر خارج المملكة؟

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة بنفي صحة الأخبار المتداولة عن وجود إشعارات يتم إرسالها لهواتف ولي الأمر عند سفر الأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا فيما فوق، كما قد قامت بالتأكيد على أنه لا يتم وصول رسائل إشعار على الهواتف وأوضحت أن حالات السفر تظهر فقط بحسابات ولي الأمر بمنصة أبشر.

ما هي الامراض التي تمنع من السفر الى السعودية؟

الالتهاب الكبدي الوبائي ب وج، مرض الجذام، وذلك بالإضافة إلى مرض الدرن الرئوي، والزهري، وأيضاً مرض السكري الغير منتظم، وعلاوة على ذلك مرض السيلان والإيدز، بجانب الملاريا.

كيف يكون الكشف الطبي للسفر للسعودية؟