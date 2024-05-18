انت الأن تتابع خبر تنبيه مهم من ايجار حول رسوم تجديد العقد في السعودية .. هل سيتم مضاعفاتها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد منصة إيجار واحدة من أهم وأبرز المنصات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية والتي يتم عن طريقها تقديم الكثير من الخدمات المهمة والتابعة بالإيجارات، ولذلك فمن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية تجديد عقد الإيجار بالإضافة إلى ذلك معرفة الرسوم المستحقة لتجديده.

رسوم تجديد العقد عن طريق منصة إيجار

قام أحد الأشخاص بتوجيه سؤال إلى منصة إيجار عبر الحساب الرسمي الخاص بها في منصة إكس يوضح فيه كم تبلغ رسوم تجديد العقد؟

وقد جاء الرد من قبل المنصة على سؤاله بأن قيمة رسوم العقد السكني تبلغ نحو 125 ريال سعودي سنوياً أما بالنسبة للعقد التجاري فيبلغ 200 ريال بأول سنة أما بالنسبة لباقي السنوات فيبلغ 400 ريال لكل سنة.

كيف اجدد عقد الايجار في ايجار

يوجد مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لتجديد عقد الإيجار عبر منصة إيجار وتتمثل هذه الخطوات من خلال مايلي:

يجب دخول الشخص المؤجر أو المستأجر للموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة إيجار بطريقة مباشرة وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط .

. تسجيل الدخول للمنصة عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

الدخول لدليل الخدمات الإلكترونية، ومنه يتم القيام بالضغط على خدمة عقود الإيجار المتوفرة لإعادة إبرام العقد.

تحديد العقد اللازم لإتمام العملية الخاصة بتجديد صلاحيته.

الضغط على زر طلب جديد.

سيتم بعد ذلك نقل المستخدم لصفحة أخرى تشتمل على الكثير من الخانات التي يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالعقد الجديد بها بصورة صحيحة.

إرسال العقد للطرف الآخر، وذلك لكي يتم العمل على توثيق العقد.

عن طريق قبول الطرف الآخر للعقد، ستكون عملية التوثيق قد تمت بنجاح.

إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد

قامت منصة إيجار بالتفاعل مع سؤال ورد من قبل أحد المستأجرين، والذي يتساءل فيه عن إمكانية إنهاء العقد من جهة الشخص المؤجر قبل انتهاء الوقت المحدد بالعقد.

وقد كان أحد الأشخاص قد قام بتوجيه سؤال إلى منصة يستفسر فيه عن ما هو حق المستأجر في حالة إذا قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم القيام بالتجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة تقل عن 60 يوم أي قبل انتهاء مدة العقد بحوالي 49 يوم.

وقد جاء الرد من قبل المنصة على استفساره بأنه في حالة عدم الرغبة في القيام بالتجديد يجب القيام بإخلاء العقار ويكون ذلك مع مدة انتهاء العقد.

كيف ادفع رسوم تجديد عقد الايجار؟

عن طريق دخول الشخص المؤجر لحسابه الرسمي في شبكة إيجار، ثم الذهاب لإدارة الحساب ثم الضغط على المحفظة، وبعد ذلك النقر على اشحن محفظتك.

هل يستطيع المؤجر تجديد العقد؟

نعم، من الممكن القيام بطلب تجديد العقد من جهة المؤجر أو المستأجر أو حتى الوسيط العقاري وذلك قبل انتهاء مدة العقد بحوالى 60 يوم أو حتى بعد انتهاء العقد.

ماذا يحدث في حال عدم تجديد عقد الايجار؟