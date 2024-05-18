انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية توضح كيفية طريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور وتكشف عن الشروط الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطمح المملكة العربية السعودية إلى توفير وإتاحة كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني لجميع المواطنين والفئات، كما أنه يتم إتاحة الخدمات إلكترونيًا بشكل متكامل للطلاب المستجدين داخل منصة نور للعام الدراسي 1446، حيث أن وزارة التعليم قامت بإطلاق نظام نور الذي يقوم بتقديم الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب، حيث أن الطالب يمكن أن يقوم بالتسجيل بكل سهولة في هذا النظام، كما أنه يساعد في التواصل بين المعلمين والطلاب.

الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور

قامت وزارة التعليم بوضع مجموعة من الشروط اللازمة من أجل التسجيل في منصة نور للعام 1446 في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف نظام نور إلى توفر تلك الشروط من أجل تسجيل الطلاب الجدد، وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم من أجل أن يتم تسجيله في نظام نور لا يقل عمره عن 6 أعوام.

يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي (شهادة ميلاد الطالب، الشهادة الصحية الخاصة بالطالب، صورة من جواز سفر الأب، بطاقة هوية ولي أمر الطالب المسجل).

يجب أن يكون الطالب المتقدم لديه القدرة على التفاعل مع الأخرين، بالإضافة إلى التحدث بلباقة ورقي.

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد حصل على كافة التطعيمات الصحية المطلوبة من أجل التقديم.

يتم القيام بتوزيع الطلاب على المدارس طبقًا للتوزيع الجغرافي.

كيفية تسجيل طالب مستجد في نظام نور

قامت منصة نور الإلكترونية بالإعلان عن الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها من أجل تسجيل طالب مستجد في نظام نور، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

يجب الدخول على نظام نور للطلاب من خلال الرابط التالي من هنا .

. ثم بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال حساب ولي الأمر الخاص بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الأبناء.

ومن ثَم يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب المستجد الذي ترغب في تسجيله في نظام نور.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بالطالب في حال كان ذلك الأمر ضروري.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

ثم بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالطالب المستجد.

ومن ثَم قم بكتابة بيانات المدرسة التي ترغب في تسجيل الطالب داخلها.

قم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال نموذج التسجيل.

قم بالتأكد بشكل دقيق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ما هو نظام نور في السعودية؟

هو نظام الإدارة التعليمية الذي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقه.

هل يوجد نظام نور للطلاب؟

نعم، حيث يتم تقديم جميع التقييمات الخاصة بالطلاب لجميع الفترات أثناء العام الدراسي.

كم عمر الطفل عند دخول المدرسة في نظام نور؟