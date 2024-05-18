بعدما زفها شاب سعودي لزوجها.. اتفرج: العاملة الإندونيسية تكشف عن مفاجأة صدمت الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت العاملة الإندونيسية المعروفة إعلاميا ب "الخالة ميري" خلال مقطع فيديو، عن قيامها ببناء منزل في بلادها بعد عملها في المملكة لمدة 30 عاما.

وقالت العاملة خلال الفيديو الذي وثقه شاب سعودي :" هذا البيت بنيته من عرق جبيني بعد عملي في السعودية، وأمي حافظت على أموالي حتى تمكنت من بناء البيت".

واستعرضت غرف المنزل، وعلقت قائلة:"شكرا للملكة العربية السعودية، جعلتني أبني البيت"، واختتمت قائلة:" فوق هام السحب".

الجدير بالذكر، قام الشاب السعودي بزف الخالة ميري إلى زوجها في إندونيسيا قبل أيام، وقدم لها هدايا عينية ومالية، مشيرا إلى أنها ساعدت والدته في تربيته منذ كان عمره عامين.